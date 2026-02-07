Bryant Jordan e Nazionale | Filippi a canestro | Il tiro parte sempre da concetti semplici

Il basket italiano si ferma un attimo per ricordare Kobe Bryant e Michael Jordan, due leggende che hanno segnato la storia del gioco. In un evento dedicato alla Nazionale, il coach Filippo ha spiegato come il segreto per migliorare il tiro parta sempre da concetti semplici. Parla di allenamento, di costanza e di mentalità, senza troppi giri di parole. E mentre le dita di una mano potrebbero contare gli anelli di Bryant e Jordan, la passione per il basket resta immutata, e l’obiettivo di migliorarsi non si ferma mai.

Alle dita di una mano, se volesse, potrebbe mettere tre anelli. Che ci vuole, potrebbe ribattere qualcuno. Basta comprarli e indossarli. Solo che il 'nostro' gli anelli li ha conquistati sul campo. Lavorando nei Los Angeles Lakers, a stretto contatto con Kobe Bryant. Poi ha operato per alcuni anni con la stessa mansione – responsabile del settore scouting – a Charlotte, agli ordini di un certo Michael Jordan. All'appello mancherebbe solo LeBron James ma, di fatto, ha lavorato anche per lui. Stiamo parlando di Adam Filippi, 53 anni, bolognese nato negli States e grande appassionato di canestri. Così appassionato e competente, da aver trasformato la passione in un lavoro.

