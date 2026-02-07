Brividi con Baresi e Bergomi le reazioni social all’inaugurazione delle Olimpiadi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha acceso i social. Tra le reazioni più condivise, spiccano quelle dedicate a Baresi, ex giocatore del Milan, che ha fatto emozionare gli utenti con le sue parole e la sua presenza. Gli appassionati di calcio e sport si sono scatenati sui social, commentando con entusiasmo l’evento e i protagonisti di questa grande festa olimpica.

La cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026: i social emozionati per Baresi del Milan. Ieri sera a San Siro è andata in scena la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortino. Presente allo stadio anche la leggenda del Milan Franco Baresi. "Mattarella rockstar", "Brividi con Baresi e Bergomi": la cerimonia sui social La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha scatenato i commenti più vari sui social. Meloni, possibile bilaterale con Vance a Milano all'inaugurazione delle Olimpiadi La premier Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance a Milano, vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Mattarella rockstar, brividi con Baresi e Bergomi: la cerimonia sui social Così il popolo del web ha commentato la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Da Matilda De Angelis a Mariah Carey, da Laura Pausini a Sergio Mattarella: ecco i protagonisti. Con Giuseppe Bergomi e Franco Baresi che portano insieme la fiamma, San Siro ha vissuto un momento di rara intensità, quasi un saluto carico di memoria per uno stadio arrivato alla fine del suo percorso; mentre Andrea Bocelli riempiva l'aria con Nessun dorma.

