Brignone sulle spalle di Mosaner Tomba e Compagnoni accendono il braciere olimpico di Milano Cortina
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, dopo oltre tre ore di spettacolo. La campionessa di sci Federica Brignone ha preso il posto di Alessandro Mosaner per accendere il braciere olimpico, mentre Tomba e Compagnoni hanno fatto da cornice. La manifestazione è stata un mix di emozioni e colori, con tanti atleti e pubblico che hanno assistito all’inizio ufficiale dei giochi invernali.
Oltre tre ore per una splendida cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. San Siro si è esaltato per lo show e per la sfilata, che ha visto un'ovazione per l'Ucraina. Mattarella accompagnato da Valentino Rossi in tram. Poi Tomba e Compagnoni hanno acceso il braciere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Brignone Mosaner
Milano Cortina: Tomba e Compagnoni accendono braciere olimpico all’Arco della Pace a Milano
Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico.
L’Italia sfila per ultima alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi: Brignone sulle spalle di Mosaner, inizia Milano Cortina 2026
L’Italia ha chiuso la sfilata degli atleti alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Ultime notizie su Brignone Mosaner
Argomenti discussi: Goggia-Brignone, la sfida continua; GOGGIA TORNA SUL PODIO NEL SUPERG DI CRANS e allunga in classifica di specialità. Sofia: Il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi; Goggia batte un colpo, è seconda nel superG a Crans Montana: Pensare alle Olimpiadi mi gasa; Fontana, Pellegrino, Brignone e Mosaner: rivivi la sfilata dell'Italia.
L’Italia sfila per ultima alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi: Brignone sulle spalle di Mosaner, inizia Milano Cortina 2026L'Italia ha sfilato per ultima durante la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in qualità di Paese ospitante, la nostra ... oasport.it
Cerimonia apertura Milano Cortina, Brignone a sorpresa sulle spalle di Mosaner. «Ce la fai a portarmi?»E' stata sicuramente una sorpresa, quando Federica Brignone e Amos Mosaner, portabandiera azzurri a Cortina, sono comparsi con il tricolore. Una sulle spalle dell'altro: sicuramente ... ilmessaggero.it
È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l’evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis, direttrice d' facebook
RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.