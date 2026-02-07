Brignone sulle spalle di Mosaner Tomba e Compagnoni accendono il braciere olimpico di Milano Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, dopo oltre tre ore di spettacolo. La campionessa di sci Federica Brignone ha preso il posto di Alessandro Mosaner per accendere il braciere olimpico, mentre Tomba e Compagnoni hanno fatto da cornice. La manifestazione è stata un mix di emozioni e colori, con tanti atleti e pubblico che hanno assistito all’inizio ufficiale dei giochi invernali.

Oltre tre ore per una splendida cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. San Siro si è esaltato per lo show e per la sfilata, che ha visto un'ovazione per l'Ucraina. Mattarella accompagnato da Valentino Rossi in tram. Poi Tomba e Compagnoni hanno acceso il braciere. Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico. L'Italia sfila per ultima alla Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi: Brignone sulle spalle di Mosaner, inizia Milano Cortina 2026 L'Italia ha chiuso la sfilata degli atleti alla Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. È iniziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In un San Siro interamente sold out, l'evento si è aperto con un tributo alla bellezza italiana e allo scultore Antonio Canova, seguito dalla performance di Matilda De Angelis.

