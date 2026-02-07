La campionessa di sci Federica Brignone torna in pista dopo quasi un anno dall’incidente che l’ha fermata. La donna si sente già vincente e punta a conquistare il gigante, anche se confessa di voler dimenticare quel giorno difficile. A pochi mesi dall’Olimpiade, dice che la motivazione le arriva anche dalla passione per rappresentare l’Italia.

Abbiamo Fede. Siamo convinti che Federica Brignone farà bene anche ai Giochi di Milano Cortina. Anzi, pensiamo che abbia già vinto. Avrà già vinto nel momento stesso in cui infilerà i bastoncini nella neve davanti al cancelletto di partenza della discesa di Cortina. Dieci mesi fa, il 3 aprile 2025, a fine stagione, dopo aver rivinto la Coppa di Cristallo della Coppa del Mondo, si era gravemente infortunata nel gigante dei campionati italiani. Operata alla Madonnina di Milano, a 34 anni, per la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del femore, pensava più al recupero della sua gamba sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Brignone: "Sono qui e ho già vinto. Punto al gigante. L'infortunio? Vorrei cancellare quel giorno"

Federica Brignone è tornata in gara dopo quasi 300 giorni dall’infortunio in Val di Fassa.

