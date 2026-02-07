Brignone in dubbio per la discesa femminile alle Olimpiadi invernali dopo la prova | cresce l'incertezza

La discesa femminile alle Olimpiadi di Cortina si complica. La prova cronometrata è stata interrotta a causa della nebbia, lasciando molte atlete incerte sul loro stato di forma. Goggia ha concluso la prova in sesto posto, ma Brignone resta in dubbio sulla sua partecipazione, dopo aver rischiato di più durante il turno. La situazione rimane in piedi, con gli organizzatori che devono decidere se proseguire o meno le prove.

Questa mattina le atlete si preparano per la seconda prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino.

La prima prova di discesa femminile a Cortina 2026 si è svolta con molte difficoltà.

