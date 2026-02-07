Questa domenica alle 15:00 si gioca il Brighton-Crystal Palace, un match che promette tensione nell’M23 derby. Entrambe le squadre arrivano senza grandi aspettative, con stagioni difficili e pochi punti in classifica. La partita potrebbe rivelarsi una sfida senza troppi sussulti, anche se il derby porta sempre qualche sorpresa. I tifosi sono pronti a seguire ogni azione, mentre gli allenatori cercano di trovare le giuste motivazioni per uscire con un risultato positivo.

L'antipasto del "Super Sunday" tra Liverpool e Man City rischia di essere insipido come potrebbe essere il piatto principale, perché sia Brighton che Crystal Palace non stanno vivendo una grande stagione anche se sono le Eagles il caso più singolare se pensiamo che avevano iniziato la stagione vincendo il Community Shield e che fino a.

Brighton-Crystal Palace (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tensione nell'M23 derby

