Questa domenica alle 15:00 si gioca Brighton contro Crystal Palace, uno dei match di Premier League più attesi. Entrambe le squadre arrivano con umori diversi e qualche problema di forma, anche se le Eagles sono state le più sorprendenti all'inizio della stagione. Per ora, però, non stanno vivendo il loro momento migliore. La partita si preannuncia combattuta, ma con poche chance di spettacolo. I tifosi sperano in un riscatto, anche se le quote e i pronostici sono incerti.

L’antipasto del “Super Sunday” tra Liverpool e Man City rischia di essere insipido come potrebbe essere il piatto principale, perché sia Brighton che Crystal Palace non stanno vivendo una grande stagione anche se sono le Eagles il caso più singolare se pensiamo che avevano iniziato la stagione vincendo il Community Shield e che fino a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brighton-Crystal Palace (domenica 08 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Brighton CrystalPalace

Domenica 1 febbraio alle 15, i tifosi di calcio si preparano per il match tra Nottingham Forest e Crystal Palace.

Questa domenica pomeriggio alle 15, i tifosi si preparano a seguire Nottingham Forest contro Crystal Palace.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Brighton CrystalPalace

Argomenti discussi: Cos’è successo a Brighton? Partita di Palazzo decisiva per Hurzeler; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Glasner non sorpreso dal mancato superamento delle visite mediche di Mateta col Milan, punta su Strand Larsen per sostituirlo.

Pronostico Brighton-Crystal Palace: non si ferma la caduta liberaBrighton-Crystal Palace è una partita della venticinquesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Brighton vs Crystal Palace – 8 Febbraio 2026Nel cuore della Premier League, il confronto tra Brighton e Crystal Palace illumina il pomeriggio dell’8 Febbraio 2026. Calcio d’inizio alle 15:00 all’Amex ... news-sports.it

Un mio amico di Brighton mi risponde così: ( loro odiano il Crystal Palace , sono acerrimi nemici ). x.com

Niente Milan per Mateta! L'attaccante del Crystal Palace non ha superato le visite mediche.. facebook