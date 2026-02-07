Bride Hard - Un matrimonio esplosivo recensione | una action comedy improbabile

Rebel-Wilson Rebel Wilson interpreta un’agente segreta che si trova nel mezzo di un matrimonio che si trasforma in un caos totale. Durante la festa, una banda di uomini armati prende in ostaggio tutti gli invitati. La scena si svolge in modo rapido e imprevedibile, tra colpi di scena e momenti divertenti. La protagonista cerca di gestire la situazione con il suo stile schietto e senza troppi giri di parole. La commedia d’azione unisce tensione e risate, portando il film su un terreno poco convenzionale.

Rebel Wilson è una agente segreta invitata al matrimonio della sua migliore amica, dove una banda di uomini armati prende in ostaggio gli invitati. Decisamente dimenticabile. Su Prime Video. Sam è un'agente segreta perfettamente addestrata nell'uso di armi da fuoco ed esplosivi, capace di infiltrarsi ovunque e neutralizzare pressoché qualsiasi minaccia. Ma nonostante le sue straordinarie competenze professionali sul campo, Sam si rivela una pessima damigella d'onore. Dopo aver dovuto saltare gran parte dell'addio al nubilato per la concomitanza di una missione last-minute, viene declassata dalla futura sposa, la sua migliore amica d'infanzia Betsy, al ruolo di semplice testimone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bride Hard - Un matrimonio esplosivo, recensione: una action comedy improbabile Approfondimenti su Bride Hard Playdate | Recensione della action-comedy di Prime Video My Secret Santa – Mia mamma è Babbo Natale!: una rom-com improbabile – Recensione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bride Hard Argomenti discussi: Bride Hard - Un matrimonio esplosivo, recensione: una action comedy improbabile; Prime Video, ecco i 3 film che dovreste vedere questo weekend sulla piattaforma. IN ARRIVO OGGI! Su #AmazonPrimeVideo il film Bride Hard - Un matrimonio esplosivo Su #DisneyPlus nel pomeriggio il nuovo episodio della serie anime Medalist Su #MediasetInfinity i film Troppo belli, Valiant hearts - Verso la libertà, The place, La ric facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.