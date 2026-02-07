Brescia due decessi in poche ore | ritrovato uomo senza fissa dimora in un parco indagini in corso

Questa notte a Brescia sono avvenuti due decessi in poche ore. In un parco della città, il Caduti di Nassiriya, è stato trovato senza vita un uomo senza fissa dimora. Le autorità stanno lavorando per capire cosa sia successo.

Un uomo è stato trovato senza vita in un parco di Brescia, il Caduti di Nassiriya, nella tarda serata di venerdì. La scoperta, avvenuta intorno alle 22:30, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e il personale sanitario, i quali hanno potuto solo constatare il decesso. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota, ma si presume che si tratti di una persona senza fissa dimora, di età apparente intorno ai quarant’anni. La tragica vicenda riaccende i riflettori sulla condizione di marginalità e solitudine che affligge una parte della popolazione, e si inserisce in un contesto urbano segnato da episodi simili verificatisi nelle ultime ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Brescia Parco

A Roma, un uomo di 44 anni senza fissa dimora è stato aggredito nella serata di ieri nel quartiere San Lorenzo.

Ultime notizie su Brescia Parco

