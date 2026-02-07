Brescia | 54enne seminuda aggredisce avventori e agenti di polizia con un bastone Indagini in corso

Questa mattina a Brescia un uomo di 54 anni, senza vestiti, ha scagliato un bastone contro clienti e agenti di polizia davanti a un bar di via San Donino. La scena si è fatta subito tesa, con le forze dell’ordine che hanno tentato di bloccare l’uomo, ancora molto agitato. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia scatenato questa violenta reazione.

Brescia è stata teatro di un episodio di violenza inatteso, che ha visto un uomo di 54 anni, di origine algerina, protagonista di una furiosa aggressione contro clienti e agenti di polizia all’esterno di un bar situato in via San Donino. L’incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato, che è riuscita ad immobilizzare l’uomo dopo una colluttazione. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei soggetti con precedenti penali e sulla sicurezza urbana nel centro cittadino, un tema sempre più pressante in un contesto di crescente complessità sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Brescia Violenza

Un uomo ha creato scompiglio questa mattina a Brescia, minacciando i clienti di un bar con un bastone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brescia Violenza

Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestatoAll'interno di uno zaino che aveva con lui, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri ... ilgiorno.it

Brescia, un uomo vandalizza il presepe e aggredisce gli agenti. Inneggiava ad AllahBrescia, 18 dicembre 2025 – Secondo alcuni testimoni, l’uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha danneggiato il presepe allestito in centro a Brescia avrebbe pronunciato frasi inneggianti ad Allah. È uno ... ilgiorno.it

Signore e signori, la 54enne Rossella Brescia. Sì, avete letto bene. #RossellaBrescia facebook