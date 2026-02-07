Giovanni Branchini, agente dell’allenatore della Juventus, ha detto che giocare poco può essere un vantaggio. Secondo lui, serve a recuperare meglio dagli infortuni. La sua dichiarazione arriva mentre si discute sul ruolo di Allegri e le sue scelte in campo.

Il noto procuratore sportivo Giovanni Branchini, tra gli altri anche del tecnico del Milan Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il consueto appuntamento con "Deejay Football Club", programma radiofonico condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Dopo aver parlato del caso Mateta, Branchini ha voluto soffermarsi anche sui prossimi impegni del Milan e sul fatto che il Milan abbia poche partite in questo periodo. Branchini ha quindi spiegato se, secondo lui, questo sia un vantaggio per i rossoneri o meno. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Milan tra campo e retroscena: parla Baresi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Branchini, agente di Allegri: “Giocare poco è un vantaggio, soprattutto per recuperare dagli infortuni”

Approfondimenti su Massimiliano Allegri

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha commentato l'assenza della Juventus dalla Champions League, dichiarando di desiderare comunque di giocarla e riflettendo sul possibile vantaggio o svantaggio di questa situazione.

Giovanni Branchini, storico agente di Massimiliano Allegri, ha commentato le possibili strategie del Milan per il mercato di gennaio, sottolineando come le decisioni siano prerogativa esclusiva dei dirigenti del club.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Massimiliano Allegri

L’agente di Max, Branchini: Allegri gioca poco? Vantaggio difficile da quantificareL’agente di Allegri (Giovanni Branchini) a Radio Deejay sul mancato arrivo di Mateta al Milan: Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti. Credo che il giocatore ... msn.com

Gabriel Jesus passa all'agenzia di Allegri. Era stato proposto al Milan a inizio mercatoSecondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, Gabriel Jesus passa all’agenzia di Giovanni Branchini, come da conferma da comunicato dello stesso procuratore, che è ... milannews.it

Il caso Mateta e la verità di Branchini Le parole dell'agente di Allegri x.com

«SVOLTA #GABRIELJESUS: PASSA A #BRANCHINI, L'AGENTE DI #ALLEGRI! IL #MILAN SULLO SFONDO: ECCO COSA CAMBIA PER IL FUTURO DEL BRASILIANO!» #Milannews24 facebook