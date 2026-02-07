Branchini ag Allegri | I procuratori evitano il Milan per le viste mediche? No anzi…

Il noto agente sportivo di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, Giovanni Branchini, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay su varie tematiche. L'agente sportivo, però, si è voluto soffermare in modo molto particolare sul mancato arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta, che non ha superato le visite mediche a causa di un problema al ginocchio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Se è vero che tra i procuratori gira voce di evitare il Milan per via delle visite mediche rigide? No. Per fortuna che le fanno rigide le visite mediche, così evitano problemi a tutti.

