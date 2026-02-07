Bormio e la Stelvio

Questa mattina a Bormio si svolge una delle gare più attese delle Olimpiadi, la discesa libera sulla pista Stelvio. È una delle più impegnative al mondo e i primi atleti sono già in pista, pronti a sfidare il tracciato e a conquistare le prime medaglie della manifestazione. L’atmosfera è piena di tensione e aspettative, con tifosi e appassionati che seguono ogni movimento.

È la sua pista da sci, tra le più difficili al mondo, su cui la discesa libera sta per assegnare le prime medaglie delle Olimpiadi Bormio, in alta Valtellina, nel nord della Lombardia, sarà sede delle gare olimpiche di sci alpino maschile e di scialpinismo. Oltre che per le sue calde acque termali (il nome potrebbe derivare proprio da lì) è famosa per le sue montagne. È sul confine del Parco nazionale dello Stelvio, una delle più grandi riserve naturali d'Europa, ed è il principale punto di partenza per raggiungere l'omonimo passo, un valico alpino a 2.758 metri di altitudine: il più alto in Italia, e il secondo più alto in Europa, tra quelli dove arriva una strada interamente asfaltata e molto scenografica, cosa che lo rende molto gradito a ciclisti e motociclisti.

