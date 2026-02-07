Borghezio | Il vero traditore è Salvini uno tsunami di gente vuole il generale Vannacci

A Roma, Luigi Borghezio scoppia di telefonate e conferma che c’è un vero e proprio tsunami di persone che chiedono di parlare con il generale Vannacci. L’ex europarlamentare spiega di ricevere continuamente richieste e di essere sommerso di messaggi, mentre attacca duramente Salvini, definendolo il “vero traditore”.

Roma – “Sono tempestato di chiamate, c’è uno tsunami di gente che implora di essere messa in contatto con il generale”. Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega, ora pronto ad aderire a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, cammina per Torino e parla al telefono con “persone disgustate dalla degenerazione della politica”. Sono della Lega? "Anche, non prevalentemente”. Vannacci: "Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei" Ieri, intanto, hanno lasciato il Carroccio per Vannacci i deputati Sasso e Ziello, altri smottamenti si registrano sul territorio. Cosa rappresenta Vannacci? "Il generale è diventato il punto di riferimento di chi, anche nell’area del non voto, vede in lui un’alternativa per tornare alla politica pulita e responsabile, affidabile”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Vannacci non le manda a dire e attacca duramente Salvini.

Un nuovo scontro scuote la politica italiana.

