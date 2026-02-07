Boom di auto usate in Brianza quelle nuove costano troppo | i modelli più cercati

In Brianza, cresce il mercato delle auto usate. La voglia di cambiare auto spinge più persone a cercare veicoli di seconda mano, perché le nuove costano troppo. Secondo i dati di AutoScout24, nel 2025 i passaggi di proprietà in Lombardia sono stati 510 mila, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. Molti preferiscono ora puntare sull’usato, trovando offerte più accessibili.

L’aumento dei prezzi delle auto nuove sta spingendo sempre più persone verso il mercato dell’usato. Secondo l’Osservatorio AutoScout24, nel 2025 il mercato delle auto usate in Lombardia ha chiuso l’anno in crescita: numeri alla mano, i passaggi di proprietà sono stati 510.944, in aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se il valore medio di acquisto è stato stimato a circa 22.330 euro, le auto diesel e benzina rimangono quelle più richieste, rispettivamente per il 44 e il 38,5% dei casi. Le auto ibride prendo ll’11,5% del mercato mentre quelle elettriche sono l’1,8%.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su AutoUsate Brianza

Il mercato delle auto usate BMW sta crescendo, offrendo una vasta gamma di modelli per soddisfare le nuove esigenze di mobilità.

Ultime notizie su AutoUsate Brianza

