bonus edilizi come vanno gestiti fiscalmente i crediti dai professionisti

Un nuovo fronte si apre nel mondo dei bonus edilizi. Professionisti e contribuenti si chiedono come devono gestire fiscalmente i crediti d’imposta, in particolare il cosiddetto agio, cioè il differenziale tra il valore reale e quello fiscale. La questione diventa ancora più urgente con la riforma dei redditi di lavoro autonomo, che dal primo gennaio 2024 modifica le regole e introduce il principio di onnicomprensività. Ora si attende chiarimenti su come applicare queste novità e gestire correttamente i crediti nel rispetto delle nuove norme.

Come deve essere gestito, ai fini fiscali, il differenziale – il cosiddetto agio – che deriva dall’acquisto dei crediti d’imposta scaturiti da dei bonus edilizi? La domanda è quanto mai attuale anche alla luce della riforma della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha introdotto il principio di onnicomprensività. L’agio entra a tutti gli effetti nel perimetro del reddito professionale e come tale deve essere gestito dal punto di vista fiscale. L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta, ha spiegato in quale modo devono essere gestiti questi redditi nella dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

