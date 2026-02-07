La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato dieci persone in un’operazione contro la droga e la criminalità. Gli agenti hanno messo le mani su sospetti coinvolti in attività illecite, portando avanti un’azione mirata per smantellare un giro di traffico. Le manette sono scattate durante controlli nelle zone più a rischio della città.

Dieci persone sono state arrestate in soli 4 giorni dalla Polizia di Stato di Bologna, nell’ambito di un’intensa attività di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti Le operazioni hanno visto l’impiego di servizi di controllo del territorio, pattugliamenti mirati e azioni investigative coordinate soprattutto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dai Commissariati cittadini e dalla Squadra Mobile. I reati accertati riguardano principalmente il patrimonio, lo spaccio di droga e l’esecuzione di provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria. Nel corso delle azioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 26 chili di marijuana, circa 2 chili di hashish, 100 grammi di cocaina e 10 grammi di eroina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bologna, droga e criminalità: 10 arresti

Approfondimenti su Bologna Droga

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato dieci persone in quattro giorni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Viaggio nei vicoli della droga a Genova: tra i giovani si spaccia il Rivotril, “l’eroina dei poveri”

Droga e abbandono, viaggio tra gli invisibili nel “mondo di sotto” della stazione di Bologna x.com

Bologna, droga: blitz ai giardini di via Azzurra, due incensurati in manette con 6 etti di hashish facebook