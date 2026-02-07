Bollate 93enne contromano in centro | fermato

Questa mattina, la Polizia Locale di Bollate ha fermato un uomo di 93 anni che stava guidando contromano nel centro della città. L’episodio si è verificato qualche giorno fa, intorno alle 16, quando gli agenti hanno intercettato e fermato l’anziano automobilista, evitando così potenziali incidenti. L’uomo, visibilmente confuso, è stato accompagnato in commissariato per accertamenti.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. Un vero e proprio “supermarket” della droga nascosto in un appartamento di via Martinazzoli, a. Venerdì alle ore 20 si aprirà allo stadio San Siro di Milano la cerimonia di. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, 93enne contromano in centro: fermato Approfondimenti su Bollate 93enne Bollate, venditore abusivo colpisce agente: fermato Una pattuglia della Polizia locale a Bollate ha arrestato un venditore abusivo che ha reagito colpendo un agente. Viaggia contromano in Fipili, 80enne fermato e salvato dalla Polstrada Un'auto viaggia contromano sulla Fipili, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bollate 93enne Bollate, 93enne contromano in centro: fermatoBollate, 93enne guida contromano in centro: fermato dalla Polizia Locale. E' successo qualche giorno fa, intorno alle 16. Alcuni cittadini bollatesi sono ... ilnotiziario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.