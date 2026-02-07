Bode Miller | La discesa con uno sci solo a Bormio? Me la sono goduta E sulla famiglia del bosco

Bode Miller ha parlato dopo la discesa libera di oggi a Bormio. L’ex campione olimpico ha detto di averla vissuta appieno, anche se si è divertito in modo diverso dal solito. Miller ha anche menzionato che nella sua lista dei favoriti ci sono Casse e Franzoni.

Un’infanzia nei boschi senza acqua corrente e luce, una scintillante carriera sugli sci, una personalità frizzante, un’icona rimasta nella memoria di molti, ben oltre i confini del suo sport. È Bode Miller, campione americano con sei medaglie olimpiche (oro in combinata nel 2010), 5 medaglie mondiali (oro in gigante e combinata 2003, discesa e superG 2005), 33 successi in CdM e le Coppe generali 2005 e 2008. Cresciuto nei boschi di Franconia (New Hampshire, Usa) in una casa mobile senza acqua corrente e luce elettrica, Bode ha iniziato a sciare da piccolissimo nei pendii del nordest americano; è stata la madre a occuparsi dell’istruzione di base sua e dei suoi tre fratelli, è stato il destino a indicargli la strada delle gare di sci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Bormio Discesa

Stanno ultimando gli ultimi ritocchi sulla Stelvio Paris e Franzoni, pronti a scendere in pista per la terza prova della discesa maschile di Bormio 2026.

Oggi a Bormio si sono svolti i test ufficiali di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Bormio Discesa

