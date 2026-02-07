Questa sera la Bocciofila Bernardo Rossi cerca di risollevarsi in casa contro il Rivana. La partita si gioca sui campi di Sarzana, nella decima giornata del campionato di Serie B, girone 1 ovest. Dopo alcune difficoltà, i giocatori sperano di mettere a segno una vittoria importante per risalire la classifica.

Bocciofila Bernardo Rossi in cerca di riscatto, questo pomeriggio nell’incontro casalingo (sui campi di Sarzana) valido per la decima giornata del campionato nazionale di Serie B di bocce in volo, girone 1 ovest. Dopo la pesante sconfitta esterna contro i torinesi del Grugliasco, la squadra dell’allenatrice Maria Giuseppina Cuccaro (nella foto) prova a rimettersi in corsa verso i playoff affrontando i torinesi del Rivana. Il calendario non offre una gara favorevole perché i piemontesi sono secondi in classifica (21 punti, 5 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte) ma i carraresi sono decisi a provare lo sgambetto, magari conquistando l’intera posta (il regolamento prevede che in caso di successo con almeno 8 punti di distacco, la squadra prenda 4 punti, mentre in caso di successo con uno scarto minore, i vincenti prendono 3 punti e i perdenti 1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bocce In Serie B, girone 1 ovest. La ’Bernardo Rossi’ in cerca di riscatto contro il Rivana

Approfondimenti su Bernardo Rossi

La bocciofila Bernardo Rossi di Fossone conquista il terzo risultato positivo della stagione nel girone ovest di Serie B.

La bocciofila Bernardo Rossi di Fossone ha concluso con un punto la trasferta a Cuneo, dove si è confrontata con il Beccaria nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B, girone 1 ovest.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bernardo Rossi

Argomenti discussi: Il Frosinone pareggia al 95', ma non basta: ora c'è il Venezia in testa. Cesena, la crisi continua; Bocce in Serie B La ‘Bernardo Rossi’ rientra da Cuneo con un solo punto; Comitati Federbocce - Campionato italiano di società serie B Raffa - I risultati del 31 Gennaio; Serie B, il pronostico di Bari-Palermo: al San Nicola c'è un esito in evidenza.

Bocce. Sconfitta esterna per la Bernardo Rossi nel campionato Serie BBrusco stop per la Bernardo Rossi di Fossone che torna dalla trasferta torinese di Grugliasco con una sconfitta per ... lanazione.it

Bocce In Serie B. La ’Bernardo Rossi’ rientra da Cuneo con un solo puntoSconfitta esterna per la bocciofila Bernardo Rossi di Fossone che nella trasferta di Cuneo, è superata 14-8 dai locali ... sport.quotidiano.net

Alex Rossi è il primo italiano a nuotare nei 2 mila metri nell’acqua gelata. Il 49enne di Codognè, fisioterapista di professione e atleta della Nottoli Nuoto di Vittorio Veneto, ha scritto una pagina di storia della disciplina estrema. facebook