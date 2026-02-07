Bob Bilotti insegue il podio a Cortina 2026 | da atleta di velocità a speranza italiana dopo 54 anni

Lorenzo Bilotti, l’atleta ravennate che ha fatto il salto dalle corse di velocità alle piste di Cortina, punta a conquistare un posto sul podio ai Giochi del 2026. Dopo aver gareggiato tra le velocità, si trova ora a rincorrere un sogno che manca da 54 anni, affrontando una nuova sfida tra le nevi delle Dolomiti.

Lorenzo Bilotti, il ravennate cresciuto tra le competizioni di velocità e le spinte propulsive dei carretti a Barbiano, si prepara a vivere l’emozione di una terza Olimpiade, questa volta tra le nevi del Cortina Sliding Centre. Il sogno di un podio nel bob a quattro, una medaglia che l’Italia insegue da Sapporo ’72, è più vivo che mai per il 32enne atleta romagnolo, pronto a dare il massimo insieme ai compagni Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini e Robert Gino Mircea. La sua storia, singolare e affascinante, incarna la capacità di reinventarsi e di trovare la propria vocazione in un percorso inaspettato, dalle piste di atletica alle curve adrenaliniche del bob.🔗 Leggi su Ameve.eu

