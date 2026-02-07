Board di Gaza Tajani frena ogni ambizione | Ci sono limiti costituzionali insormontabili per l’adesione

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mette subito i puntini sulle i. Durante l’incontro con la premier Giorgia Meloni, ha chiarito che l’Italia non può sostenere l’adesione di Gaza a causa di limiti costituzionali insormontabili. La questione è emersa brevemente, ma Tajani ha deciso di essere molto preciso: nessuna strada aperta in quel senso. La discussione sulla questione è passata in secondo piano rispetto alle Olimpiadi, ma il tema resta caldo sui tavoli politici.

JD Vance avrebbe sfiorato la questione durante il breve incontro con la premier Giorgia Meloni alla vigilia della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L’Italia potrebbe entrare nel «Board of Peace» per Gaza? All’incontro erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ma sulla piena adesione il numero uno della Farnesina ha ribadito anche oggi che questa possibilità non esiste. «Noi non possiamo partecipare al Board of peace perché c’è un limite costituzionale. Siamo sempre disponibili a parlare di iniziative che riguardano la pace, siamo pronti a fare la nostra parte anche a Gaza con la formazione della polizia.🔗 Leggi su Open.online

