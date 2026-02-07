Le strade del comune sono ancora avvolte nell’oscurità. La luce pubblica salta spesso, lasciando le zone interessate al buio e creando disagi per i residenti. I problemi sono nati a causa di recenti violenti temporali che hanno allagato pozzetti e danneggiato i cavi dell’illuminazione. Le squadre comunali stanno lavorando intensamente per ripristinare il servizio, ma ancora non si vede una data precisa per il ritorno alla normalità. Nel frattempo, i cittadini devono fare i conti con le strade illuminate a tratti e con i

Black-out e disagi continui: maltempo causa dei guasti all’illuminazione pubblica. È stato l’allagamento dei pozzetti in cui sono alloggiati giunti e cavi, provocato dal maltempo, a causare i guasti all’illuminazione pubblica che si sono verificati in alcune zone del territorio comunale nelle ultime settimane. Una situazione che ha generato numerose segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto nelle ore serali, quando interi tratti di strada sono rimasti al buio. Le cause del disservizio sono state individuate dal gestore degli impianti su richiesta dell’assessore alle Opere pubbliche, Luca Bonizzi, che si è immediatamente attivato chiedendo e ottenendo una relazione tecnica dettagliata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blackout sulle strade e disagi. Luce pubblica a intermittenza: "Al lavoro per ripristinare il servizio"

Il presidente ucraino Zelensky ha comunicato che le autorità stanno lavorando per ripristinare luce e gas in diverse regioni del paese, colpite dagli attacchi russi.

A Sarno, la carenza di illuminazione pubblica sta generando preoccupazioni tra i cittadini, che segnalano strade e quartieri spesso al buio.

