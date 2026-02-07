Un bambino di soli 5 mesi si ferma a guardare un’immagine della Madonna e resta incantato. Il suo sguardo intenso colpisce chi osserva, come se comprendesse qualcosa di più. I genitori hanno condiviso il momento sui social, e in pochi minuti ha fatto il giro del web. Molti commentano con emozione, certi che si tratti di un segno speciale.

Uno sguardo che arriva al cuore: guarda lo stupore di un bimbo di soli 5 mesi davanti all’immagine della Madonna. Un piccolo, grande segno della purezza che riconosce Maria. Gli occhi dei bambini, sono sempre i più limpidi e puri, non mentono mai e rivelano sempre tutto ciò che pensano, anche quando si tratta di cose che vanno al di là delle loro conoscenze. La storia che stiamo per raccontarvi ha qualcosa di molto speciale: un bambino, i cui occhi incontrano quelli della nostra Mamma Celeste. La reazione è davvero bella e quella luce che emanano i suoi piccoli occhietti, dice davvero tutto. sulla sua emozione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Bimbo di 5 mesi commuove il web: resta incantato davanti allo sguardo della Madonna

