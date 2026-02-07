Biblioteca di Foggia l’assessora Miglietta risponde al Comitato | La riapertura è un’assoluta priorità

L’assessora Silvia Miglietta ha preso posizione sull’appello dei cittadini per riaprire la Biblioteca di Foggia. In una nota, ha detto che la riapertura resta una priorità assoluta. Ha annunciato che nel pomeriggio del 12 febbraio si terrà un incontro pubblico per discutere la questione e ascoltare le proposte dei cittadini. La decisione arriva dopo settimane di attesa e richieste da parte del Comitato, che chiedeva un intervento concreto per riaprire i locali chiusi da tempo.

