Biathlon Christoph Pircher a ridosso della top five nella pursuit di Sjusjoen in IBU Cup
Christoph Pircher chiude la gara di pursuit di Sjusjoen al settimo posto, a pochi secondi dalla top five. L’atleta italiano ha corso con determinazione, migliorando la sua posizione rispetto alle prove precedenti. La tappa norvegese si è conclusa con un buon risultato per l’Italia, che ora guarda avanti con ottimismo.
Termina con un bel risultato per l’Italia la tappa dell ‘IBU Cup 2025-2026 di biathlon disputata a Sjusjoen, in Norvegia, con la 12.5 km pursuit maschile che vede classificarsi sesto Christoph Pircher, nella gara andata al tedesco Leonhard Pfund. In realtà si registra una tripletta teutonica, con Leonhard Pfund, con un solo errore al poligono, vittorioso in 32’11?1, andando a precedere i connazionali Simon Kaiser, secondo con due bersagli mancati, a 4?9, e Roman Rees, terzo con 2020 al tiro, a 6?3. Sesta posizione per Christoph Pircher, che commette tre errori e chiude a 59?1 dalla vetta, mentre Davide Compagnoni, a sua volta con tre bersagli mancati, risale dal 32° al 17° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
