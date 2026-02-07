Questa mattina a Bergamo si è giocata una partita importante contro Monviso. La squadra locale ha vinto, superando i rivali con Cese Montalvo che ha segnato 19 punti. La sfida, valida per la decima giornata della Regular Season, si è rivelata decisiva per la posizione in classifica di entrambe le formazioni.

In anticipo della decima giornata della Regular Season, Bergamo affronta Monviso in una sfida decisiva per la classifica. La partita si è chiusa con la vittoria delle padrone di casa, che hanno conquistato tre punti fondamentali senza rinunciare a contenuti tecnici e dinamiche di gioco. Nel primo set Bergamo è partita pugno fermo, imponendo ritmo e precisione al servizio e in attacco. La fase iniziale ha premiato le rossoblù, che hanno chiuso sul punteggio di 25-19, grazie a una gestione tattica efficace e a una prestazione consistente al muro e in fase difensiva. Nella seconda frazione Monviso ha reagito rapidamente, cambiando assetto e dando spazio alle sostituzioni di Bolzonetti e Mosser. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bergamo supera Monviso con Cese Montalvo protagonista (19 punti)

