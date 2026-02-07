Bergamo il Morla ai raggi X | studio e lavori nei punti più critici

Dopo l’alluvione, le guide e i lavori cominciano nelle zone più colpite di Bergamo. Il Comune ha messo in campo un piano di intervento, con 1,5 milioni di fondi regionali, per sistemare le aree critiche come la Greenway e viale Giulio Cesare. I lavori sono già in corso, e l’obiettivo è mettere in sicurezza le zone più esposte alle piene.

DOPO L'ALLUVIONE. Dalla Greenway a viale Giulio Cesare: il piano di intervento, in carico al Comune, grazie ai fondi regionali (1,5 milioni). Rota: «Priorità alla messa in sicurezza». Analizzare le criticità del torrente Morla nei punti in cui, nel settembre 2024, non ha tenuto, rompendo gli argini e allagando un pezzo di città. Successivamente intervenire, con lavori che contribuiranno a mettere in sicurezza il territorio sotto il profilo idrogeologico. Un piano da un milione e 500mila euro, finanziato da Regione Lombardia che ha in carico la gestione del «reticolo idrico maggiore», Morla compreso.

