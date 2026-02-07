Benvenuta Sofia all' ospedale Papardo il parto record | la piccola che già dieci fratelli

A Messina, una mamma di 34 anni ha dato alla luce l’undicesima figlia, Sofia. È un parto record all’ospedale Papardo, e la bambina ha già dieci fratelli. La famiglia numerosa sfida l’idea che le famiglie grandi siano un ricordo del passato.

Chi dice che le famiglie numerose appartengono al passato? A Messina, una giovane mamma di 34 anni ha dimostrato il contrario, dando alla luce l’undicesima figlia, la piccola Sofia. Una piccola creatura che già porta con sé una storia di coraggio, amore e dedizione.Caterina Pispicia ha iniziato.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

