Benvenuta Sofia all' ospedale Papardo il parto record | la piccola che già dieci fratelli

A Messina, una mamma di 34 anni ha dato alla luce l’undicesima figlia, Sofia. È un parto record all’ospedale Papardo, e la bambina ha già dieci fratelli. La famiglia numerosa sfida l’idea che le famiglie grandi siano un ricordo del passato.

Chi dice che le famiglie numerose appartengono al passato? A Messina, una giovane mamma di 34 anni ha dimostrato il contrario, dando alla luce l’undicesima figlia, la piccola Sofia. Una piccola creatura che già porta con sé una storia di coraggio, amore e dedizione.Caterina Pispicia ha iniziato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina ospedale Parto in montagna, arriva l’automedica. Così è nata Cora: “Benvenuta al mondo piccola” Giada, la piccola napoletana è già da record olimpico La partecipazione di Giada, giovane atleta napoletana, ai Giochi Olimpici di Torino 2006 rappresenta un esempio di crescita e perseveranza nello sport italiano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Messina ospedale Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, le tappe della fiamma olimpica in città | Folla a San Siro, gli antagonisti si disperdono. Ma sale l'allerta per il corteo di domani. Pasqualon (UdC): “Benvenuta Sofia, la tua vita è un dono. Abbraccio ai genitori e plauso all’eccellenza della sanità veneta” tinyurl.com/bdfvc5av facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.