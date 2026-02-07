Questa domenica alle 21.30 il Benfica sfida l’Alverca in casa. La partita potrebbe essere decisiva per la corsa allo scudetto in Primeira Liga. Se i biancoblù vincono senza subire gol, potrebbero mettere pressione su Porto e Sporting Lisbona, che domenica si affrontano in uno scontro diretto al Do Dragao. Il Benfica punta a conquistare i tre punti e a rimanere in corsa, aspettando di capire quanto potrà avvicinarsi alle rivali.

Sta arrivando la partita che potrebbe decidere la Primeira Liga 2025-2026, lo scontro diretto al Do Dragao tra Porto e Sporting Lisbona; il Benfica sarà spettatore interessato e domenica, nella sfida con l’Alverca, può conquistare tre punti e aspettare di sapere quanti punti rosicchierà ad almeno una delle rivali. Le Aquile sono molto lontane dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Benfica-Alverca (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria senza gol al passivo per le Aquile?

Domani sera il Benfica affronta l’Alverca al Da Luz, con l’obiettivo di conquistare tre punti e tenere viva la corsa al titolo.

Pronostico Benfica vs Alverca – 8 Febbraio 2026Nel cuore del Primeira Liga, il 8 Febbraio 2026 allo Stadio do Sport Lisboa e Benfica, si disputerà alle 21:30 il confronto tra Benfica e Alverca. Una sfida ... news-sports.it

