Benfica-Alverca domenica 08 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria senza gol al passivo per le Aquile?

Questa domenica alle 21.30 il Benfica sfida l’Alverca in casa. La partita potrebbe essere decisiva per la corsa allo scudetto in Primeira Liga. Se i biancoblù vincono senza subire gol, potrebbero mettere pressione su Porto e Sporting Lisbona, che domenica si affrontano in uno scontro diretto al Do Dragao. Il Benfica punta a conquistare i tre punti e a rimanere in corsa, aspettando di capire quanto potrà avvicinarsi alle rivali.

Sta arrivando la partita che potrebbe decidere la Primeira Liga 2025-2026, lo scontro diretto al Do Dragao tra Porto e Sporting Lisbona; il Benfica sarà spettatore interessato e domenica, nella sfida con l’Alverca, può conquistare tre punti e aspettare di sapere quanti punti rosicchierà ad almeno una delle rivali. Le Aquile sono molto lontane dal. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domani sera il Benfica affronta l’Alverca al Da Luz, con l’obiettivo di conquistare tre punti e tenere viva la corsa al titolo.

