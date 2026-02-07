Benfica-Alverca domenica 08 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria senza gol al passivo per le Aquile?

Domani sera il Benfica affronta l’Alverca al Da Luz, con l’obiettivo di conquistare tre punti e tenere viva la corsa al titolo. La squadra di casa, che non ha ancora subito gol in questa fase, punta a una vittoria convincente prima dello scontro diretto tra Porto e Sporting Lisbona, che potrebbe decidere la classifica finale. La partita si gioca alle 21:30 e rappresenta un passo importante per le Aquile nel loro cammino verso la vittoria della Primeira Liga.

Sta arrivando la partita che potrebbe decidere la Primeira Liga 2025-2026, lo scontro diretto al Do Dragao tra Porto e Sporting Lisbona; il Benfica sarà spettatore interessato e domenica, nella sfida con l'Alverca, può conquistare tre punti e aspettare di sapere quanti punti rosicchierà ad almeno una delle rivali.

