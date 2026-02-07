Benevento bambini picchiati e insultati all' asilo | suore indagate

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine su un asilo privato di Benevento gestito da una congregazione di suore. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni bambini sarebbero stati picchiati, insultati e anche legati dai loro stessi educatori. La vicenda ha scosso genitori e comunità, che ora chiedono chiarezza e giustizia. Le suore coinvolte sono state raggiunte da un avviso di garanzia e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Indagini a Benevento su un asilo privato gestito da una congregazione di suore. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, i bambini ospiti della struttura sarebbero stati strattonati, insultati, schiaffeggiati sulla nuca e persino legati. Gli stessi indumenti dei piccoli, sempre secondo le accuse, venivano utilizzati come lacci per immobilizzarli su sedie e passeggini per evitare che se ne andassero in giro per le stanze. La denuncia è partita dai genitori, che hanno notato strani comportamenti nei figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

