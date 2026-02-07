Beautiful streaming replica puntata 7 febbraio 2026 | Video Mediaset

Questa mattina su Mediaset è andata in onda la replica della puntata di Beautiful del 7 febbraio 2026. Ridge e Brooke si sono scambiati battute nel loro ufficio, mentre Hope ha confidato a Finn i suoi problemi e le sue sofferenze. La soap continua a coinvolgere i fan con le sue storie quotidiane.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 7 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Ridge e Brooke ironizzano in ufficio, Hope confida a Finn i suoi dolori. Sheila teme Steffy, il matrimonio scuote tutti. Finn rifiuta di fare da testimone. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

