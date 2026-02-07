Beautiful anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2025 | Finn partecipa ‘per caso’ alle nozze di Sheila e Deacon

Finn partecipa alle nozze di Sheila e Deacon, anche se la moglie Steffy gli aveva detto di non andare. Alla fine, lui decide di presentarsi comunque, sorprendendo tutti. La cerimonia si svolge con tensione e drammi nascosti, mentre gli invitati cercano di capire cosa stia succedendo.

© US Mediaset Alla fine, nonostante il divieto della moglie Steffy, Finn parteciperà alle nozze della madre Sheila Carter e di Deacon Sharpe. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, al termine di un battibecco con Liam, Finn si reca infatti a Il Giardino per ordinare alcune pizze, ignaro del fatto che proprio lì sta per essere celebrato il matrimonio. Spronato da Deacon e Hope, alla fine l’uomo decide di partecipare al lieto evento. Maggiori info su quello che accadrà nelle  anticipazioni  che seguono.  Beautiful  è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

