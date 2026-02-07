Bassano 15enne aggredito da due ragazzi | pestaggio documentato paura e precedenti episodi di bullismo

Un quindicenne di Bassano del Grappa è stato aggredito da due ragazzi fuori dalla scuola. Il pestaggio, avvenuto davanti a molti testimoni, è stato documentato e ha riacceso le preoccupazioni sui casi di bullismo nella zona. I Carabinieri hanno denunciato i due aggressori alla Procura per i minorenni di Venezia.

Un quindicenne di Bassano del Grappa è stato vittima di un violento pestaggio fuori dalla sua scuola, perpetrato da due ragazzi di 13 e 15 anni, come confermato dai Carabinieri che hanno denunciato i due aggressori alla Procura per i minorenni di Venezia. La dinamica dell'aggressione, svelata grazie alle testimonianze raccolte e ai filmati delle telecamere di sorveglianza, rivela un crescendo di violenza culminato in un agguato che ha visto la vittima colpita con calci e pugni, rischiando persino di essere investita da un'auto mentre tentava di fuggire. L'episodio, avvenuto pochi giorni dopo una prima aggressione subita dal ragazzo in centro città, getta una luce inquietante sulla crescente problematica del bullismo e sulle sue conseguenze devastanti, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli studenti e sull'efficacia delle misure di prevenzione.

