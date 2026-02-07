Basketball Club Lucca trasferta a Casale Monferrato per continuare la marcia in alta classifica

Il Basketball Club Lucca si prepara ad affrontare una trasferta difficile a Casale Monferrato. La squadra lucchese cerca di mantenere la sua posizione in alta classifica, ma sa che non sarà facile. La partita si gioca in un campo complicato e i giocatori sono determinati a portare a casa i due punti.

Il Basketball Club Lucca è pronto ad affrontare una nuova sfida cruciale nel campionato di Serie B nazionale, con una trasferta a Casale Monferrato che si preannuncia tutt'altro che semplice. La squadra di coach Olivieri, attualmente in ottima posizione in classifica, dovrà vedersela con lo Junior Casale Monferrato in un match in programma per domani, 8 febbraio, alle ore 18:00 presso il Palaferrarris. La sfida assume un peso specifico notevole, considerando la serrata competizione per i primi posti e la necessità di non perdere terreno sulle dirette concorrenti, in particolare le squadre senesi che condividono lo stesso ruolino di marcia del Bcl.

