Basket un altro importante crocevia salvezza | l' Unieuro Forlì sul campo storicamente ostico di Pistoia

L’Unieuro Forlì torna in campo oggi per una sfida chiave nella lotta salvezza. I biancorossi devono vincere sul campo di Pistoia, un ambiente difficile e storicamente ostico. La partita rappresenta un crocevia importante: una vittoria potrebbe rilanciare le speranze di mantenere la categoria. I giocatori sono concentrati e determinati a superare le difficoltà e a portare a casa i punti necessari.

Altro importante crocevia salvezza per i biancorossi romagnoli, chiamati ad espugnare lo storicamente indigesto PalaCarrara di Pistoia. Nella 26esima giornata va in scena Estra Pistoia-Unieuro Forlì. Introducono la partita coach Antimo Martino e Tommaso Pinza.Antimo Martino ha sottolineato: "In arrivo un'altra partita molto importante per la nostra classifica su un campo storicamente caldo ..."

