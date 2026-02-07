Basket serie B | Pielle Livorno - Roma trasferta vietata ai tifosi Virtus | Questioni di sicurezza

La partita tra Pielle Livorno e Virtus Roma, in programma domenica al PalaMacchia, si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e per evitare problemi tra i tifosi. La società di Roma aveva chiesto di poter assistere alla gara, ma le autorità hanno preferito limitare l’accesso agli spettatori ospiti. La sfida si svolgerà senza la presenza dei tifosi romani, come misura di prevenzione.

La gara tra Pielle Livorno e Virtus Roma in programma domenica 15 febbraio al PalaMacchia si giocherà senza i tifosi avversari. La prefettura infatti ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in tutto il Lazio. Una misura che è stata presa, come fatto sapere dalla società.

