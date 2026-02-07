Basket in carrozzina Nts Riviera si prepara al match della stagione Contro Vigor Seregno c’è in palio il primo posto

Questa sera i giocatori dell’ Nts Riviera si preparano per una partita che potrebbe decidere la leadership della stagione. I tifosi sono già in fermento, perché contro Vigor Seregno si gioca il primo posto in classifica. È un match che vale molto, anche se, come sempre, niente è deciso fino alla fine. La squadra di casa sa che questa sfida può cambiare le carte in tavola e lotta per portare a casa la vittoria.

È il big match di un'intera annata anche se, va sempre ricordato, la prima della classe al termine della regular season non sarà promossa direttamente. NTS Riviera Basket Rimini contro Vigor Seregno, prima imbattuta contro seconda del girone B di Serie B di basket in carrozzina Fipic. Il top team biancorosso, che quest'anno è salito enormemente di livello con una campagna acquisti a cinque stelle, contro la squadra lombarda che nel corso delle settimane è diventata la principale contender alla poltrona di primo posto. Nel contesto dei ragionamenti sul primo posto, ci sta anche il +21 di Rimini all'andata (56-77).

