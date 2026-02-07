Barcellona dice addio alla Superlega | ufficiale! Anche i blaugrana escono di scena dalla competizione attraverso questo comunicato

Il Barcellona ha ufficialmente deciso di lasciare la Superlega. Dopo settimane di incertezza, il club catalano ha confermato con un comunicato la sua uscita dalla competizione. La decisione arriva in un momento di grande tensione tra i club coinvolti e segnala la fine di un progetto che voleva cambiare le regole del calcio in Europa. Ora, il futuro della Superlega appare ancora più incerto.

Barcellona si tira fuori dalla Superlega: ora è anche ufficiale! I blaugrana escono dalla competizione attraverso questa notaBarcellona si tira fuori dalla Superlega: ora è anche ufficiale! I blaugrana escono dalla competizione attraverso questa nota Il progetto che prometteva di rivoluzionare l'equilibrio del calcio contin ... calcionews24.com Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla SuperlegaIl Barcellona formalizza l'uscita dalla Superlega europea. Joan Laporta cita pace e sostenibilità come motivi dell'addio. Analisi della rottura con il Real Madrid. sportmediaset.mediaset.it

