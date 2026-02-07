Una donna è stata fermata mentre guidava contromano sull'autostrada A1 a Barberino di Mugello. La polizia le ha subito ritirato la patente e le ha applicato una multa salata da 10.000 euro. Il veicolo resterà sotto sequestro per tre mesi. La donna non aveva alcuna patente al momento del controllo.

Una cittadina sudamericana è stata fermata dalla Polizia Stradale mentre procedeva contromano sull’Autostrada A1. La donna, priva di patente e documenti, è stata sanzionata per guida senza patente e circolazione contromano, mentre il veicolo, noleggiato a Milano, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Intervento della Polizia Stradale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore di domenica scorsa, durante i servizi di vigilanza predisposti dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio (BO) stava transitando nei pressi del casello autostradale di Barberino di Mugello (Firenze) quando ha notato un SUV che si era immesso contromano sull’Autostrada A1, utilizzando il varco riservato ai trasporti eccezionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Barberino di Mugello, donna contromano in autostrada senza patente: maxi multa, quanto dovrà pagare

Approfondimenti su Barberino Mugello

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo è stato lanciato sul portiere Emil Audero.

Dalle 22:00 di sabato 24 gennaio alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, in direzione Bologna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Barberino Mugello

Argomenti discussi: La forza di una donna, inaspettato crossover nella soap: arriva il personaggio di un’altra celebre serie.

Pierantonio Cianti, chi era il pensionato che ha fatto esplodere la casa a Barberino. La disperazione per lo sfratto: «Faccio un casino»Pierantonio Cianti era nella sua casa quando è esplosa. Così è morto il pensionato di 71 anni, che aveva ricevuto la notifica di sfratto da oltre un anno. Lo sapevo che presto sarebbe dovuto andare ... leggo.it

Variante di Valico: opere al palo: Cantieri abbandonati, ora bastaLa sindaca Di Maio in pressing su Autostrade per gli interventi compensativi: Rischi per ambiente e sicurezza ... msn.com

Informiamo i cittadini di Barberino di Mugello che, le mancanze d'acqua che si stanno registrando in queste ore sono causate da una riparazione urgente sulla rete idrica di via XX Settembre. I nostri tecnici sono al lavoro ed il ripristino avverrà nel primo pomeri x.com