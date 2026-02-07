Bangladesh campagna elettorale in vista delle elezioni | manifestazioni e scontri

In Bangladesh, la campagna elettorale sta crescendo di intensità. Le strade si riempiono di manifestanti e ci sono già stati alcuni scontri tra sostenitori dei diversi schieramenti. La popolazione si prepara alle prime elezioni nazionali dopo la crisi del 2024, che ha portato alla caduta del primo ministro Sheikh Hasina. La tensione è alta e nessuno si aspetta una campagna tranquilla.

In Bangladesh è in corso la campagna elettorale per le prime elezioni nazionali dopo la rivolta del 2024 che ha portato alla destituzione del primo ministro Sheikh Hasina, in carica da lungo tempo. I principali partiti politici stanno organizzando comizi elettorali nella capitale Dhaka e in altre località in vista delle elezioni del 12 febbraio, considerate le più importanti nella storia del Bangladesh poiché seguono la destituzione di Hasina e si svolgono sotto un governo provvisorio, con gli elettori chiamati anche a decidere sulle riforme politiche proposte. Un nuovo partito formato dai leader studenteschi della rivolta del 2024, il National Citizen Party (NCP), fa parte di un'alleanza di 11 partiti guidata dal Jamaat-e-Islami, un partito islamista.

