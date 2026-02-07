Bando Eureca Turismo un’opportunità per la riviera

Al Museo della Marineria di Cesenatico si è svolto un incontro sul Bando Eureca Turismo, promosso dalla Regione Emilia Romagna. L’obiettivo è aiutare gli albergatori a ottenere finanziamenti per migliorare e riqualificare gli hotel della riviera. Presenti operatori del settore, pronti a sfruttare questa opportunità per rinnovare le strutture e attrarre più turisti.

Al Museo della Marineria di Cesenatico si è tenuto un incontro sul Bando Eureca Turismo dell' Emilia Romagna relativo ai finanziamenti per gli albergatori che vogliono riqualificare gli hotel. Sono intervenuti l'assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, Matteo Pivato, vice presidente di Federalberghi Gatteo Mare, Francesco Giunchi di Rigenera Impresa, consulente esperto in finanza agevolata, e Matteo Buda, Responsabile Sviluppo Crediti di RomagnaBanca. "Il confronto con gli operatori è fondamentale – ha detto la Frisoni –, con il bando Eureca Turismo mettiamo a disposizione strumenti concreti per accompagnare le imprese che vogliono investire in qualità, sostenibilità e innovazione, facilitando l'accesso al credito e sostenendo progetti capaci di rendere le strutture più moderne, efficienti e competitive.

