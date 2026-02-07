Bambina di 16 mesi ricoverata in terapia intensiva dopo ustioni con acqua bollente | l’accaduto nel ragusano

Una bambina di 16 mesi è finita in ospedale con ustioni gravi. La piccola si trovava in casa a Vittoria quando ha avuto un incidente con acqua bollente. È stata subito portata in terapia intensiva, dove si cerca di stabilizzarla. La famiglia è sotto shock e stanno indagando su come sia successo l’incidente.

Attimi di paura a Vittoria, nel Ragusano, dove una bambina di 16 mesi è rimasta gravemente ustionata all’interno della propria abitazione a seguito di un incidente domestico con acqua bollente. Il liquido le avrebbe investito il lato sinistro del corpo, provocando ferite serie e richiedendo un intervento immediato. I familiari hanno allertato i soccorsi non appena compresa la gravità della situazione. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni che hanno subito destato forte preoccupazione. Le ustioni hanno colpito braccia, torace e anca, delineando fin da subito un quadro clinico complesso.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Una bambina di 16 mesi di Vittoria è rimasta ustionata dal contatto con acqua bollente.

Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Ragusa: è in terapia intensivaUna bambina di 16 mesi di Vittoria ha riportato ustioni sul 15% del corpo a causa di acqua bollente. È ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania, la prognosi è riservata. fanpage.it

Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente nel Ragusano, è in terapia intensivaUna bambina di 16 mesi è rimasta ustionata nella sua casa ieri sera a Vittoria, nel Ragusano, a causa di acqua bollente. Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo. Dopo il primo soc ... ilfattonisseno.it

