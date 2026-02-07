Bambi live action | Disney archivia il remake dopo 5 anni di silenzio Priorità ai reboot più recenti

Dopo cinque anni di silenzio, Disney ha deciso di mettere da parte il progetto di un remake live action di Bambi. L’azienda si concentrerà ora su reboot più recenti, lasciando da parte il sogno di vedere il cerbiatto tornare sul grande schermo in questa veste.

Il sogno di rivedere Bambi, il tenero cerbiatto protagonista di uno dei classici Disney più amati, in una veste live action sembra svanito. Dopo oltre cinque anni di silenzio, la sceneggiatrice Geneva Robertson-Dworet ha confermato che il progetto, annunciato con grande clamore nel 2020, è stato di fatto abbandonato dalla Disney. Una rivelazione che getta nuova luce sulle strategie dello studio, sempre più orientato a puntare su reboot di titoli più recenti, considerati commercialmente più sicuri. Questo cambiamento strategico, tuttavia, non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di valutazioni interne e di analisi delle performance dei film live action basati su classici animati, un tema che ha visto un’accelerazione con il successo inaspettato di “Lilo & Stitch” nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

