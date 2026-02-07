Bagnini dall’estate 2026 in torretta soltanto i maggiorenni

L’estate del 2026 porterà un cambiamento importante sulle spiagge italiane. Da giugno, le postazioni di salvataggio saranno riservate solo ai bagnini maggiorenni. La nuova regola vuole garantire maggiore sicurezza, limitando l’accesso alle torrette di salvataggio ai soli assistenti di almeno 18 anni. La decisione riguarda tutto il territorio e mira a rafforzare la professionalità e l’affidabilità dei soccorritori sulle spiagge italiane.

L'estate 2026 segnerà una svolta per le spiagge italiane: da giugno, le postazioni di salvataggio vedranno operare esclusivamente assistenti bagnanti maggiorenni. Una decisione, maturata in seno al governo e resa operativa dalla mancata inserimento di nuove proroghe nel provvedimento di fine anno del Consiglio dei Ministri di dicembre 2025, che chiude un periodo di eccezioni e mira a innalzare gli standard di sicurezza in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle piscine. La deroga che aveva consentito, per la sola stagione 2025, l'impiego di minorenni qualificati, è ufficialmente decaduta il 30 settembre 2025, ponendo fine a una pratica nata dalla necessità di evitare scoperture nelle torrette durante l'estate precedente.

