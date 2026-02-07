Domenica pomeriggio alle 14:30 si gioca AZ Alkmaar contro Ajax. Le due squadre cercano di allontanarsi dalla vetta, cercando di mettere pressione al PSV che domina in campionato. Entrambe vogliono vincere per migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i pronostici sono aperti. Il match promette battaglia, con le squadre che daranno il massimo per ottenere i tre punti.

AZ Alkmaar e Ajax hanno lo stesso obbiettivo, ovvero piazzarsi il meglio possibile alle spalle dall’imprendibile PSV. Al momento i padroni di casa sono sesti in classifica a quota 32 punti, sei in meno degli ospiti che sono quarti. Davanti a loro ci sono le due posizioni più pregiate, tolta la prima che non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Ajax (domenica 08 febbraio 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su AZ Ajax

Domenica alle 14:30 si gioca AZ Alkmaar contro Ajax, una sfida importante per entrambe.

Ultime notizie su AZ Ajax

