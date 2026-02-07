Nella sfida di domenica alle 14:30, AZ Alkmaar e Ajax scendono in campo con un solo obiettivo: migliorare la posizione in classifica e mettere pressione allo PSV, che guida la classifica. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per avvicinarsi ai primi, senza lasciarsi sfuggire l’opportunità di risalire la graduatoria. La partita promette battaglia e attenzione, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto.

AZ Alkmaar e Ajax hanno lo stesso obbiettivo, ovvero piazzarsi il meglio possibile alle spalle dall’imprendibile PSV. Al momento i padroni di casa sono sesti in classifica a quota 32 punti, sei in meno degli ospiti che sono quarti. Davanti a loro ci sono le due posizioni più pregiate, tolta la prima che non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Ajax (domenica 08 febbraio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su AZ Ajax

L'incontro tra AZ Alkmaar e Ajax, in programma il 14 gennaio 2026 alle ore 21:00, è l’ottavo di finale della KNVB Beker, la coppa nazionale olandese.

Ultime notizie su AZ Ajax

