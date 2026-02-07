Domenica alle 14:30 si gioca AZ Alkmaar contro Ajax, una sfida importante per entrambe. Entrambe le squadre vogliono conquistare più punti possibile per avvicinarsi al PSV, che guida la classifica. La partita si preannuncia combattuta, con le formazioni pronte a dare tutto in campo. I tifosi sono già in fermento, aspettando una gara intensa e ricca di emozioni.

AZ Alkmaar e Ajax hanno lo stesso obbiettivo, ovvero piazzarsi il meglio possibile alle spalle dall’imprendibile PSV. Al momento i padroni di casa sono sesti in classifica a quota 32 punti, sei in meno degli ospiti che sono quarti. Davanti a loro ci sono le due posizioni più pregiate, tolta la prima che non è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-Ajax (domenica 08 febbraio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

L'incontro tra AZ Alkmaar e Ajax, in programma il 14 gennaio 2026 alle ore 21:00, è l’ottavo di finale della KNVB Beker, la coppa nazionale olandese.

Pronostico AZ Alkmaar – Ajax | Eredivisie | 08 febbraio 2026Pronostico AZ Alkmaar Ajax con analisi, statistiche e possibile esito della partita di Eredivisie dell’08 febbraio 2026. europacalcio.it

Eredivisie, ostacolo AZ Alkmaar per il PSV. Domenica tocca a Utrecht e AjaxChi fermerà il PSV Eindhoven? La domanda è la stessa da oltre un anno: la squadra di Slot è in testa dopo otto turni, a punteggio pieno, ed è attesa dall'esame AZ, terzo in classifica. Domani in campo ... tuttomercatoweb.com

Il super gol segnato ieri contro l'AZ Alkmaar potrebbe essere stato l'ultimo di Kodai Sano con la maglia del NEC Nijmegen. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Ajax si sarebbe fiondato con forza sul talentuoso centrocampista e sarebbe pronto a re facebook