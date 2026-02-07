Avvisi nel parco della Reggia residenti inferociti | Sembra di vivere in una stazione ferroviaria | VIDEO

I residenti vicino al parco della Reggia di Caserta sono furiosi. Da settimane, sentono continui avvisi acustici che disturbano la quiete del quartiere. Molti di loro si sono lamentati, dicendo che sembra di vivere in una stazione ferroviaria. La situazione ha causato nervosismo tra chi abita lì, che chiede che si trovi una soluzione.

"Sembra di vivere in una stazione ferroviaria". E' l'amaro sfogo dei cittadini che vivono in prossimità del parco della Reggia di Caserta dove da qualche tempo vengono diffusi avvisi acustici all'interno del parco reale.Avvisi, in lingua italiana e in inglese, che somigliano per cadenza e.

